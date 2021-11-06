Türkiye Türkü söylerken bir anda yere yığıldı! Ramazan Günay hayatını kaybetti

Türkü söylerken bir anda yere yığıldı! Ramazan Günay hayatını kaybetti

Türkiye

Türkü söylerken bir anda yere yığıldı! Ramazan Günay hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin sevilen ismi Ramazan Günay, çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. 71 yaşındaki sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06 Kasım 2021, Cumartesi 13:44 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Sahne aldı.



Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

55 yıllık müzik hayatına yüzlerce Türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.


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