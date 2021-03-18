Magazin Türkücü İsmail Hazar koronavirüse yakalandı

Türkücü İsmail Hazar koronavirüse yakalandı

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Türkücü İsmail Hazar koronavirüse yakalandı

Koronavirüs yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar’ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

18 Mart 2021, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Nefes almakta güçlük çeken Hazar’ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar’ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

İSMAİL HAZAR KİMDİR?

1960’ta Kahramanmaraş’ta doğan İsmail Hazar, Hazanım, Sensiz Saatler, Düğün Bayram ve Hazar 10 albümlerini çıkardı.

İsmail Hazar, Hazar, Arama Beni, Bal Köpüğüm, Zay Oldu, Az Bana, Meçhul, Doğmuş Gibiyim, Hazanım, Sen Benden Gittin Gideli, Senden Uzakta, İntihar, Unutabilmirem, Helin, Zevzek, Sessiz Gemi gibi birçok parçayı seslendirdi.

DHA


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