Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Remi Gazete'de sınav duyurusu yaptı. TÜRMOB yaptığı açıklamada "5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır." diye belirtti.

İlan sonrası başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru zamanını, şartları ve istenilen bilgilere ulaşmaya çalıştı. İşte ayrıntılar...

SMMM SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2019/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 7-8 Aralık 2019

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 05.08.2019-09.09.2019

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 01.10.2019-31.10.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 15/09/2019 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.