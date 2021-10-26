Turp mezesi nasıl yapılır? Turp mezesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Turp, en sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Bu kadar sağlıklı olan sebzeyle yapabileceğiniz enfes lezzetler de mevcut. Turp mezesi tarifi, birçok yemeği yanına yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, turp mezesi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız turp mezesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
26 Ekim 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan turp mezesi tarifi, özellikle balık ve et yemeklerinde sofrayı lezzetlendiriyor. Peki, turp mezesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız turp mezesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
TURP MEZESİ TARİFİ
Turp mezesi malzemeler
- 4 adet küçük kırmızı turp (Kabukları acı ise soyabilirsiniz)
- 1 adet limon
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı isot
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı sumak
- Yarım çay kaşığı tuz
Turpları ince şekilde doğrayın. Bir kaseye limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, isot, pul biber, sumak ve tuzu alın. Homojen kıvama gelene kadar karıştırın sosu turpların üzerine aktarıp karıştırın. Servis tabağına alıp servis edin.
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