Birçok yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan turp mezesi tarifi, özellikle balık ve et yemeklerinde sofrayı lezzetlendiriyor. Peki, turp mezesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız turp mezesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TURP MEZESİ TARİFİ

Turp mezesi malzemeler

4 adet küçük kırmızı turp (Kabukları acı ise soyabilirsiniz)

1 adet limon

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

Yarım çay kaşığı tuz

TURP MEZESİ YAPILIŞI

Turpları ince şekilde doğrayın. Bir kaseye limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, isot, pul biber, sumak ve tuzu alın. Homojen kıvama gelene kadar karıştırın sosu turpların üzerine aktarıp karıştırın. Servis tabağına alıp servis edin.



