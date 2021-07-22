Birçok değişik yemek kültüründe kullanılan turp otu, aynı zamanda sunduğu faydalar ile ön plana çıkıyor. Tabii kendine has tadı ve aroması ile beraber, birçok değişik yemek çeşidinde değerlendirmek mümkün. Son dönemlerde ise internet üzerinden araştırılan ve merak edilen doğal besin kaynakları içerisinde yer alıyor.

Turp otu ile neler yapılır?

Turp otu özellikle haşlamak suretiyle zeytinyağlı şekilde bir yemek kültürü olarak değerlendirilir. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda limonlu salatası ile beraber yumurtalı ya da yumurtasız şekilde kavurması da yapılmaktadır. Bu yemek türlerine oldukça özel bir lezzet katması ile beraber, 7'den 70'e Herkesin tüketebileceği bir besin kaynağıdır. Özellikle birçok değişik yeşillik ile beraber salatasının yapılarak harika bir karışım oluşturduğunu ifade etmek gerekir. Hangi yemek kültüründe kullanılmak istenirse istensin, ortak şekilde harika bir lezzet sağladığını ifade etmek gerekir.

Turp otu ile ne işe yarar?

Turp otunun insan sağlığına sunduğu birçok farklı faydası olduğunu söylemek gerekir. Kendine has aroması ve lezzetinin yanı sıra, zaten bu sebepten dolayı çok fazla değerlendirilen bir ot türüdür.

- Öksürüğe karşı iyi gelen otlar içerisinde yer almaktadır.

- Nefes darlığına iyi gelir.

- Astım ve bronşite karşı etkilidir.

- Balgam söktürücü bir etkisi bulunur.

- Midede asidine karşı da etkili olduğu biliniyor.

- Aynı zamanda bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

Bu şekilde sağladığı birçok farklı yarar ile beraber, günümüzde önemli doğal besin kaynakları arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı değişik yemek kültürleri üzerinden ortak biçimde kullanılan ve yaygın değerlendirilen ot çeşitleri arasında geliyor.

Turp otu düdüklüde veya tencerede kaç dakikada pişer?

Kaynar su içerisinde pişirilen turp otu, kısa bir süre içerisinde hazır hale gelen önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle kaynayan turp otunun içerisine bir miktar buzlu su attıktan sonra kapatmak suretiyle bekletilerek hazır hale getirilebilir. Bu doğrultuda özellikle düdüklü tencerede en fazla 5 ya da 6 dakika içerisinde pişirilen bir ot türüdür. Özellikle düdük çalmadan hemen önce kapatarak, lezzetli bir şekilde tüketme şansı elde edilebilir. Aynı şekilde durum tencere için de geçerlidir. Yine 5 veya 6 dakika kadar pişirdikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Elbette isteğe bağlı olarak tencerede birkaç dakika daha tutulabilir.

Turp otu nasıl kullanılır?

Turp otu genel olarak düdüklü ya da tencere kullanmak suretiyle haşlanarak kullanılır. Özellikle 5 ya da 6 dakika içerisinde haşlanması ile beraber, kolayca farklı yemek kültürleri üzerinden değerlendirilebilir. Ancak çiğ olarak tüketilmek istendiğinde bunun biraz acımsı ve baharatlı bir etki yaratacağı unutulmamalıdır. Ayrıca pişirmek ile beraber içerisindeki zararlı unsurlar var ise bunlara tamamen yok etme imkanı da elde edilebilir. Bunun dışında haşlamak suretiyle sağlıklı bir şekilde tüketmek mümkün.

Turp otunun zararları var mı?

En çok merak edilen konular içerisinde turp otunun zararları olup olmadığı geliyor. Genel anlamda turp otunun bir zararı olduğu bilinmiyor. Ancak aşırı tüketimi ile beraber tansiyonu yükselttiği bilinen riskler arasında gelmektedir. Bu sebepten dolayı yüksek tansiyona sahip olan kişilerin tüketmemesi gerektiği ot çeşitleri içerisinde yer alıyor.



