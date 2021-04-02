Türkiye Turşu fabrikasındaki skandalda gözaltına alınmıştı, yeni gelişme!

Turşu fabrikasındaki skandalda gözaltına alınmıştı, yeni gelişme!

Türkiye

Turşu fabrikasındaki skandalda gözaltına alınmıştı, yeni gelişme!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında tepki çeken görüntülerle ilgili dün gözaltına alınan İ.T. bugün serbest bırakıldı.

02 Nisan 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir fabrikada turşu tankının içinde yarı çıplak dans ederken görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İ.T. tepki çekmişti. Dün gözaltına alınan İ.T. bugün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Şanlıurfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yapmıştı.


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