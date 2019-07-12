Turşu fabrikasının palet deposu yandı Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki turşu fabrikasının palet deposunda çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisi ile bir anda büyüyen alevler, itfaiyenin iki saat süren çabası sonucu kontrol altına alındı.