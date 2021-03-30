Türkiye Turşu tesisinde iğrenç görüntüler!

Turşu tesisinde iğrenç görüntüler!

Türkiye

Turşu tesisinde iğrenç görüntüler!

Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

30 Mart 2021, Salı 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.


Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

İlgili Haberler
Ankara'da skandal görüntüler! Uyardılar diye saldırdı...


DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Necla Demirbaş'ı öldüren Olgun Gül 2 gün sonra hayatını kaybetti