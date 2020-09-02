İstediğiniz meyvelerle lezzetlendirin: Turta tarifi

Tadına doyamayacağınız en çok elmalısı yapılan turta tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için turta tarifi arıyor ya da turta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Turta tarifi için "Turta tarifi, turta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Turta tarifi

Turta malzemeleri

25 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

3,5 su bardağı un

İç harcı için:

4 adet büyük boy elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Turta yapılışı

Büyük bir karıştırma kabına tereyağı, sıvıyağı, yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Ardından azar azar unu ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamuru üç eşit parçaya bölün ve birini streç ile sarıp buzluğa atın. 30 dakika kadar buzlukta dinlendirin. Bu arada elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Geniş bir tavaya elmaları koyup üzerine şekeri, tarçını ve tereyağını ekleyip, elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Pişen elmaların üzerine dövülmüş cevizleri ilave edin ve karıştırıp soğumaya bırakın. Turtanın hamurunu açmak için zemine biraz un serpin. Merdane yardımıyla tart kalıbınıza göre açın. Tart kalıbının kenarlarını güzelce yağlayın ve hamuru kalıba alın. Fazla kabarmaması için üzerine çatalla delikler açın. Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine dökün. Süslemek için dondurucuya koyduğunuz hamuru açın ve şeritler halinde kesin. Turtanın üzerine şeritleri dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin.



