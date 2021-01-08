Turunç reçeli tarifi: Turunç reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan reçeli turunç reçeli olarak denediniz mi? Tadının çok seveceğiniz bir reçel türü olan turunç reçeli evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Turunç reçeli tarifi arıyor ya da turunç reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Turunç reçeli tarifi, yapılışı ve malzemeler...

Turunç reçeli tarifi

Turunç reçeli malzemeleri

2 kilogram turunç

1,5-2 su bardağı şeker

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

Turunç reçeli yapılışı

Turunçların kabuklarını dilimler halinde soyup beyaz kısımlarını bıçakla temizleyin. Kabukları sarmal olacak şekilde yuvarlayıp bir iğne yardımıyla ipe dizin. Kaynayan suya atıp 8 dakika kadar haşlayın. Ardından çıkarıp hemen soğuk suya koyun. Bu işlemi ara vermeden 3 ayrı tencerede 3 kez tekrarlayın. Böylece turunçların acısının çıkmasını sağlayın. Haşladığınız turunçların üzerine şekeri ekin ve sulanması için 3-4 saat kadar bekletin. Ardından üzerine 2 su bardağı suyu da ekleyip hafif hafif karıştırarak pişirin. Reçel kaynayınca içine limon suyunu ilave edip 1-2 dakika daha kaynatın. Pişen reçeli kavanozlara bölüştürüp ağzını kapatın. Kavanozları ters çevirip soğumasını bekleyin.



