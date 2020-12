Turunçgillerin tüketimi sayesinde vücut ihtiyaç doyduğu her türlü vitamini alır. Özellikle de kış mevsiminde bu turunçgillerin tüketimi çok önemlidir. Kış aylarında turunçgil tüketimini arttırmak vücut bağışıklığını arttırarak soğuk algınlığı ve hastalıklara karşı da tam koruma sağlar. Türkiye genelinde Mersin ve Adana bölgelerinde turunçgiller daha fazla yetişiyor.

Ilıman iklimlerde ağaçlarda yetişen meyvelere genel olarak narenciye ve ya turunçgil denilmektedir. Bu turunçgiller çoğunlukla sarı, turuncu ve ya kırmızı renklerde oluyor. Bu meyveler C vitamini açısından da oldukça zengindir. Özellikle portakal, mandalina, turunç, limon ve greyfurt da turunçgiller arasında yer alır. Dünya genelinde Brezilya, İtalya, Meksika ve İtalya gibi Akdeniz ikliminin yaşandığı illerde de turunçgiller çoğunlukla yetiştirilir. Özellikle de kıyı bölgelerinde turunçgil yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bu ağaçlar ise yaprak dökmeden uçucu yağ içermektedir. Yaprakları ise oldukça yumuşak ve parlaktır. Turunçgillerin içerisinde yüksek miktarlarda C vitamini bulunur.

Turunçgillerin içerisinde en çok C vitamini bulunmaktadır. Turunçgillerde C vitamininin yanı sıra yüksek oranda kalsiyum, potasyum ve magnezyum maddeleri bulunmaktadır. Turunçgiller ise şu şekilde sıralanabilir;

Portakal: En fazla 10 metreye kadar çıkabilen portakal ağaçları önce çiçek açar sonra meyve verir. Portakallarda bulunan C vitamini kış aylarında bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarını da önler.

Mandalina: Geçmişten günümüze en etkili ilaçlar arasında yer alan mandalina çekirdekli ve çekirdeksiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Yüksek derecede antioksidan içeren mandalina kanserli hücrelerin tedavisinde de etkili olur. Sindirim hastalıklarını önleyen mandalina bağırsak florasını da dengeler.

Greyfurt: Acı tadı ile ön plana çıkan greyfurt güçlü bir antioksidandır. İlaç sanayisinde ham madde olarak kullanılan greyfurt görünüş olarak portakala benzer. Greyfurt lif ve protein açısından da zengindir.

Limon: Sarı renkteki limonun faydaları saymakla bitmez. Özellikle kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen limon kandaki kolesterol seviyesini de düşürür. Damarların sertleşmesini önleyen limon böbreklerdeki taş ve kum oluşumunu da önler.

Turunçgiller ile ilgili merak edilenler

Türkiye genelinde pek çok şehirde turunçgil yetişmektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Antalya bölgelerinde turunçgil üretimi hızla artıyor. Bu bölgelerde portakal, limon, greyfurt, bergamot ve kamkat gibi çok sayıda meyve üretimi yapılıyor. Genel olarak portakal, limon ve greyfurt ülkemizde bilinen ve çok tüketilen besinler olsa da bergamot ve kamkat o kadar bilinmiyor. Türkiye genelinde Adana ve Hatay illerinde yetişen bu bitki turunçgiller ailesine mensuptur. Bergamot yağı çoğunlukla ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Mikropları temizleyen bergamot sinir hücrelerini sakinleştirir. Kamkat ise kabuğu soyulmadan tüketilen narenciyeler arasında yer almaktadır. Kas ve doku oluşumunu güçlendiren kamkat hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bunun yanı sıra kırışıklık ve yaşlanmayı önleyen kamkat portakalın minik halini andırır.

Turunçgillerin sağladığı faydalar

Turunçgil meyvelerinin kabuk rengi yetiştirilen bölgelerin iklim özelliklerine göre yeşil, sarı ve ya kırmızı olabilir. Turunçgilelr çoğunlukla kış mevsimine yakın yetişir. Kış mevsimi yaklaştıkça turunçgiller de tezgahlardaki yerini alır. Ilık iklimlerde yetişen turunçgiller Türkiye genelinde Akdeniz, Güney Ege, Güney Marmara kıyılarında yetişmektedir. C vitamini açısından oldukça yoğun olan turunçgiller astım ve bronşite de iyi geliyor.

Mide ve bağırsak florasını da dengeleyen bu meyveler bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Susuzluğu gideren turunçgiller iştah açarak öksürüğü de giderir. Böbrek ve karaciğeri temizleyen turunçgiller pek çok hastalığa yakalanma riskini de azaltır. Depresyona iyi gelen turunçgiller mikropları da etkisiz bir hale getirmektedir.

C vitamini açısından oldukça zengin olan turunçgiller kas ve doku oluşumunu da geliştirmektedir. C vitamini açısından oldukça zengin olan turunçgiller şekerleme, pasta yapımı, reçel ve meyve suyu olarak kullanılabiliyor. Özellikle de kış aylarında turunçgillerin doğru tüketilmesi çok önem taşımaktadır. Her gün belli bir oranda turunçgillerin de doğru şekilde tüketilmesi gerekir.