Turuncu kategoride aranıyordu! Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.'' ifadelerine yer verildi.
20 Mayıs 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir.