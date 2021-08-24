Türkiye Turuncu listede aranan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Turuncu listede aranan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Türkiye

Turuncu listede aranan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

PKK’nın sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir İstanbul Ataşehir’de yakalandığı bildirildi.

24 Ağustos 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK/KCK'lı terörist 'Rodi Çevlik' kod adlı Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Sonuç Gürdeğir, sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir’de saklandığı adreste yakalandı. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan, 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Gürdeğir’in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı saldırılarının faillerinden olduğu tespit edildi. PKK'lı Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SÜLEYMAN SOYLU: BİR HAİN DAHA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Turuncu kategorideki teröristin yakalanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Atalay Müdürüm;

Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı…

Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin,  TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar.

Şimdi hesap zamanı…

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