Turuncu smoothie ile daha parlak bir cilt

Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder, donuk görünmeye başlayabilir ve yaşlılık lekeleri ortaya çıkmaya başlayabilir. Yapılacak bir numaralı önemli şey susuz kalmamaktır. Smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan, süt veya yoğurt ilave edilerek yapılan milkshake tarzı bir içecektir.

İşte cildinizin güzel ve parlak görünmesi için bazı harika güzellik smoothie malzemeleri:

Malzemeler:

1 bardak soğuk hindistan cevizi suyu:

Potasyum ve elektrolitlerle dolu hindistan cevizi suyu, cildi içten dışa yeniler ve nemlendirir, daha yumuşak ve daha genç görünmesini sağlar. Aynı zamanda serbest radikallerle savaşan, güneş hasarının etkilerini azaltan ve ince çizgilerin görünümünü iyileştiren antioksidanlarla doludur.

1 bardak taze veya dondurulmuş çilek

Çilek, güçlü bir antioksidan olan ve vücudumuzun kolajen üretmesi için gerekli olan C vitamininin en iyi kaynaklarından biridir. Sadece güzellik faydaları nedeniyle değil, aynı zamanda güzel rengi ve tadı nedeniyle de smoothie için harika bir malzemedir.

1 bardak bebek havuç

Vücudumuz, havuçta bulunan beta karoteni, iltihabı azaltan ve iyileşme sürecini hızlandıran güçlü yaşlanma karşıtı antioksidanlar olan retinoidlere dönüştürür. Havuç ayrıca, cildi ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olan C vitamini içerir. Düzenli olarak havuç yemek, vücudun yaralardan ve travmalardan daha hızlı iyileşmesine bile yardımcı olabilir.

1 bardak taze veya donmuş mango

Mango vitaminlerle doludur. Sadece 1 fincan doğranmış mango, günlük C vitamini ihtiyacının %76'sını, günlük A vitamini ihtiyacının %25'ini karşılamakla kalmaz, iyi miktarda E, K ve B vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, B6, folat ve pantotenik asit içerir. Ayrıca, smoothieye çok fazla şeker eklemeden zengin, kremsi bir kıvam verir.

1 adet kabuğu soyulmuş portakal

Portakal, kolajen üretimi için gerekli olan güçlü bir antioksidan olan C Vitamini ile doludur. Yüksek miktarda C vitamini almak cildin doğal yenilenme sürecine yardımcı olur, bu da vücudunuzun hasarlı cilt hücrelerini onarmasına ve cildin dokusunu iyileştirmesine yardımcı olur. Hadi tarife geçelim!

Yapılışı:

Bütün malzemeleri blenderda püre haline getirin. Smoothieniz hazır! Soğuk içmek isterseniz buz ekleyebilirsiniz. Tarif iki kişi için yeterlidir. Yarısını bir sonraki güne saklayabilir veya biriyle paylaşabilirsiniz.

Bu smoothiede doğal da olsa şeker oranı yüksek olduğu için, sonuç muhtemelen çok ama çok tatlı olacaktır. Bunu bir kahvaltı smoothiesinden çok tatlı bir gün ortası veya spor sonrası smoothiesi gibi düşünün. Sabah tüketirseniz kan şekerini dengelemek ve günün ilerleyen saatlerinde insülin sıçramalarını önlemek için üzerine biraz tarçın serpin.















