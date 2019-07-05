TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte TUS ek yerleştirme sonuç ekranı…
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin ek yerleştirme sonuçları belli oldu. İşte TUS ek yerleştirme sonuç ekranı…
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte 2019 Şubat TUS ek yerleştirme sonuçları…
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-TUS 1. Döneme ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!
Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.