TUS tercihleri başladı! İşte TUS ek yerleştirme tercih tabloları…

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme tercihleri bugünden itibaren 20 Haziran’a kadar alınacak. Peki, TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 TUS 1. dönem ek yerleştirme tercih tabloları…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS ek yerleştirme tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2019 TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH TABLOLARI İÇİN TIKLAYIN!



