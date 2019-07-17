TUS ve STS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır?

TUS ve STS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır? 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı, son başvuru tarihi ise 24 Temmuz... Şimdi sınava girmeyi düşünen adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.