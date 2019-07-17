TUS ve STS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır?
2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı, son başvuru tarihi ise 24 Temmuz... Şimdi sınava girmeyi düşünen adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı. Sınava girmek isteyen adaylar başvuruların başlamasıyla birlikte şartları ve istenilen belgeleri araştırıyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 17-24 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirecek.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
SINAV NE ZAMAN?
2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.