TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı!
2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi TUS (2. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) için seviye tespit sınavı giriş belgeleri açıklandı. Peki, 2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman? İşte TUS ve STS sınava giriş belgeleri!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi TUS (2. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) için seviye tespit sınavı giriş belgeleri yayınladı. Adaylar internette sıklıkla 2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman? sorusunu aratıyor. İşte TUS ve STS sınava giriş belgeleri!
2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınava giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM 1 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
ÖSYM UYARDI!
1 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.