En kadim mesleklerden olan doktorluk için adaylar oldukça zorlu süreçlerden geçiyor. TUS ve STS TIP sınavları da bunların arasında yer alıyor. Tıp fakültesinden mezun olan adayların katıldığı TUS ve STS TIP için başvurular başladı. Şimdi gözler TUS ve STS TIP başvuru ücretlerine çevrildi. İşte, 2021 ikinci dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta seviye tespit sınavı başvuruları hakkında meral edilenler…

TUS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklana sınav takvimine göre,

TUS 2021 2. dönem sınavı başvuruları 13 Temmuz Salı günü başladı. Başvurular 29 Temmuz'da sona erecek.

TUS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

TUS 2021 2. dönem sınavı ücreti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak TUS 2021 1. dönem sınavına katılan adaylar sınav ücreti olarak 250 TL ödemişti. Bu dönem de sınav ücreti olarak aynı miktarda ücret olacağı tahmin ediliyor.

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021 TUS 2. dönem sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

STS TIP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

STS TIP 2. dönem başvuruları 13 Temmuz Pazartesi günü başladı. Adaylar STS TIP başvurularını 29 Temmuz tarihine kadar yapabilecek.

STS TIP BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

STS TIP 2.dönem sınavı ücreti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak TUS 2021 1. dönem sınavına katılan adaylar sınav ücreti olarak 250 TL ödemişti. Bu dönem de sınav ücreti olarak aynı miktarda ücret olacağı tahmin ediliyor.

2021 STS TIP 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021 STS TIP 2. dönem sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.



