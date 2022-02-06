Özellikle kağıt gibi alanlarda hızlı ve güçlü yapıştırma sonucu veren tutkal, okul çağı döneminde en çok kullanılan malzemelerden birisi. Peki, evde tutkal nasıl yapılır? Kolay ve hızlıca hazırlayabileceğiniz tutkal yapılışı...

EVDE TUTKAL NASIL YAPILIR?

UN-SU TUTKALI

Malzemeler

Yarım su bardağı kadar un

1/3 su bardağı kadar su

YAPILIŞI

Kağıt malzemeleri yapıştırmak gibi bir amacınız varsa un su tutkalı hafif ve uzun vadede kuruma özelliğine sahip bir tutkal olarak size yardım edecektir. Un ve su için verilen ölçülerdeki malzemeleri karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alın ve köpürmeye başlayıncaya kadar ocakta pişirin. Kullanmak istediğinizde ise soğumasını bekleyin. Çok fazla mukavemet isteyen alanlarda bu tutkalı kullanmanız tavsiye edilmez. Un- su tutkalı kolay kolay kurumadığından dolayı bir süre beklemeniz gerekebilir. Çocuklarla yapacağınız kağıt çalışmalarında tercih edebilirsiniz.

MISIR NİŞASTASI-SİRKE-SU TUTKALI

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası

½ su bardağı kadar su

1 tatlı kaşığı kadar beyaz sirke

2 yemek kaşığı kadar mısır şurubu

YAPILIŞI

Mısır nişastası, su, sirke ve mısır şurubunu bir karıştırma tenceresinin içerisine alın. Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Kısık ateşte ocağa koyarak sürekli karıştırın. Nişasta bir süre sonra tabanda toplanma yapabilir. İyice karıştırdığınız karışım köpürerek kaynamaya başladığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız tutkalı ağzı kapaklı bir kabın içerisine alarak 2-3 hafta kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra çeşitli yerlerde tutkalınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

UN-ŞEKER-SU-SİRKE TUTKALI

Malzemeler

1 su bardağı kadar un

1/3 su bardağı kadar toz şeker

1 tatlı kaşığı kadar beyaz sirke

Yarım su bardağı kadar su

YAPILIŞI

Öncelikle un ve toz şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Daha sonra suyun içerisine sirkeyi de ekleyin. Su ve sirkeden oluşan karışımı un ve şekerli karışımın üzerine dökün. Bütün karışımı topaklık kalmayacak ve pürüzsüz bir hal alacak şekilde iyice karıştırın. Hazırladığınız tutkalın çok akıcı olmayacak ve çok da katı olmayacak bir kıvama gelmesinin ardından orta ateşe koyarak pişirmeye başlayın. Tutkalınız kaynamaya başladığında ise ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hazırladığınız bu tutkalı kağıtları yapıştırmada ve ev içerisinde kendi kendinize yapacağınız sanat çalışmalarında kullanabilirsiniz. Orta dayanıklılıkta olan bu tutkalı ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış özel kaplar içerisinde 2-4 hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Tutkalı kullandığınız alanların iyice kurumasına özen göstermelisiniz. Aksi halde küflenme yapabilir.

ARAP SAKIZI TUTKALI

Malzemeler

3 yemek kaşığı kadar Arap sakızı

1 yemek kaşığı kadar gliserin

Yarım tatlı kaşığı kadar su

YAPILIŞI

Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Oluşan karışımı ağzı sıkıca kapalı bir kabın içerisinde saklayarak 1 yıl kadar kullanabilirsiniz. Ahşap ve tahta alanların yapıştırılmasında kullanılabilen bu tutkalı ince bir yapı halinde sürün ve 24 saat boyunca kurumasını bekleyin. Yapıştırdığınız alanları desteklemeniz daha kaliteli bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

ŞAP TUTKALI

Malzemeler

1 su bardağı kadar un

1 su bardağı kadar şeker

1 tatlı kaşığı kadar şap

4 su bardağı kadar su

30 damla kadar karanfil yağı

YAPILIŞI

Karanfil yağı dışında kalan bütün malzemeleri bir kabın içerisine alarak karıştırın. Oluşan karışımı bir tencere ile orta ateşteki ocağa alın. Karışımınız köpürecek kadar piştiğinde üzerine karanfil yağı ekleyin. Karışımınızı tek kullanımlı mini şişelere koyun. Kağıt, kitap- defter yüzü yapıştırmada bu tutkalı kullanabilirsiniz. Hatta bazı yerlerde duvar kağıdı yapıştırıcısı olarak da kullanılabiliyor. Ancak hızlı kuruduğu için çok bekletmemelisiniz.



