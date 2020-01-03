Tutkulu bir aşk öpücüğü kalıcı hasar bırakabilir

“Aşk ısırığı" olarak da bilinen (özür dileriz ama kimse kolunuzu kapıya vurduğunuza veya boynunuzu saç düzleştiricisi ile yaktığınıza inanmıyor!) öpücükler, düşününce hepimiz için tutkulu bir eğlence gibi görünebilir.

Ancak gerçekte birkaç sağlık riski oluştururlar ve nadir durumlarda da ölümcül olabilirler.

Aşk öpücüğü, ayrıca cinsel ilişki yaralanması olarak da sınıflandırılır.

İnmeye neden olabilir

2011 yılında Yeni Zelanda'da boynu emilen bir kadın, durumun hemen ardından kısmi felç geçirdi ve bu da sol tarafında bir arter tıkanmasına yol açtı.

Bu olay şimdilik belgelenmiş tek tehlike olsa da, New York'taki Lenox Hill Hastanesi’nde acil servis doktoru olan Robert Glatter USA Today'e konu hakkında şunları söyledi:

“Aşk öpücüğü gerçekten inmeye neden olabilir.”

Ancak Glatter, daha sonra bunun çok nadir olduğunu ama çiftlerin rutin bir şekilde güvence altına alınması gerektiğini de sözlerine ekledi ve devam etti: “Boynun şiddetli öksürük veya hapşırma dahil herhangi bir ani hareketi, hatta bir agresif manipülasyon, “karotis arter diseksiyonuna” yol açabilir. Yani, vücudunuzdaki aşk ısırıkları sizi kötü yönde etkileyebilir!

Oral yoldan herpes virüsü bulaştırabilir

Dünya Sağlık Örgütü 3,7 milyar insanın dudağında uçuk çıktığını söylese de, uçuk hastalığı sandığımızdan çok daha yaygın.

Anında bulaşıcı bir virüs olan herpes, dudakta kolayca uçuğa neden oluyor ve mütevazi aşk ısırığıyla da yayılabiliyor.

Partnerinizin dudağında uçuk varsa ya da aktif bir soğuk algınlığına sahipken size bir aşk ısırığı verirse, aynı riski siz de taşıyabilir ve dudağınızda bir uçuk patlamasına sebebiyet verebilirsiniz.

Kalıcı yara izi bırakabilir

Elbette, bunun olasılığı nadirdir. Ancak açık renkli bir cildiniz varsa, verilen aşk ısırığının / coşkusunun ciddiyetine bağlı olarak, vücudunuzda yara izi oluşabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var!





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