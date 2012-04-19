Tutkuyla sevenlere

Ufak bir makyaj operasyonu geçiren Mazda 3, otomatik konforunu yaşatan seçeneği ile testimizin konuğu oldu. 1.6 litrelik benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla, rekabetin üst safhada olduğu otomatik kompakt pazarından pay almaya çalışan modelin işi hiç kolay değil. Çekici tasarımı, konforlu yapısı ve keyif veren sürüş dinamiklerine rağmen düşük satış rakamları Mazda açısından bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi.

Tasarım

Güler yüzlü Japon eskimeye başlayan tasarımına rağmen hala pek çok kişinin dönüp tekrar baktığı bir görüntüye sahip. Çekik far yapısı ve bu farlara yuva oluşturacak bir formda olan kaputuyla Mazda 3 önden çok şık görünüyor. Otomobilin arka kısmındaki çekik gözlü stop grubu Mazda 3’ün bir Japon otomobili olduğunun ipuçlarından. Spoilerle süslenmiş arka kısım beyaz tabanlı stop grubu sayesinde oldukça sportif görünüyor. Boyutlarıyla dikkat çeken Mazda 3, sınıfının en uzun modellerinden biri. 4460 mm’lik uzunluğuyla Ford Focus’dan 12,3 cm, VW Golf’den 26,1 cm, Peugeot 308’den 18.4 cm ve son olarak Renault Megane’dan ise 16,5 cm daha uzun. 340 litrelik bagaj hacmi boyutlarının yanında küçük.

İç mekan

Karmaşık görünen Mazda kabinine alışmak belirli bir zaman gerektiriyor. Buton kalabalığı gözünüzü korkutabilir ancak bir süre sonra kullanım rahatlığını yaşamaya başlıyorsunuz. Orta konsolun en üstünde bulunan iki bilgi ekranının da rengi makyajla beraber aynı hale getirilmiş. Makyajdan önce bunlardan biri turuncu iken diğeri şimdiki rengindeydi ve görüntü kirliliği yaşatıyordu. İç mekanda kullanılan malzemelerin kalitesi yeterli ve işçilik sorunu bulunmuyor. Yeterli sayıda eşya gözüne sahip olan Mazda 3, yolculuk yapanları memnun edecek bir iç mekana sahip.

Motor

Mazda yeni geliştirdiği SKYACTIV teknolojisi ile adından övgüyle söz ettirmeye başladıysa da test aracımızdaki motor için modern demek çok zor. 1.6 litrelik atmosferik ünite 6000 d/d’de 105 hp güç üretiyor. 145 Nm’lik tork değeri ise 4000 d/d’den itibaren sürücünün hizmetine giriyor. Bu değerler pek çok markanın yeni teknoloji motorlarının yanında çok düşük. Zayıf motora bir de 4 kademeli otomatik şanzıman eşlik edince Mazda 3 iyice hantal bir yapıya sahip olmuş. 13.1 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasından çok, ara hızlanmaların yetersizliği rahatsız edici oluyor. 173km/s’lik maksimum hıza erişme süresi ise bir hayli uzun. Verimsiz motor ve şanzımanın asıl sorunu yakıt tüketimiyle. Testimiz sırasında 10,7 lt/100 km ortalama tüketim verisine imza atan modelle, şehir dışında bu veriyi 7,5 lt/100 km civarına çekebildik.

Konfor ve yol tutuş

Mazda 3’ün en çok puan topladığı noktalar bu iki disiplin oluyor. Ford C1 platformu üzerine geliştirilmiş olan model, başarılı şasi yapısı sayesinde gayet iyi yol tutuyor. Direksiyonunda hafif bir boşluk olmasına rağmen test aracımızın direksiyon hassasiyetini beğendik. Viraj limitleri sınıfına göre oldukça yüksek olan model, sınırları aşıldığında ESP sisteminin başarılı müdahaleleriyle hızlı bir şekilde çizgisine giriyor.

Ön koltukta oturan yolcularına sunduğu konforun bir benzerini arka koltuktaki yolcularına da sunan Mazda 3, yeterli diz ve baş mesafesi ile beğeni kazanıyor. İklimlendirme sistemi araç içerisini başarılı şekilde ısıtıp soğutabiliyor. Tabi ön koltukta yolculuk edenler, soğuk kış günlerinde koltuk ısıtma sayesinde biraz daha çabuk ısınıyorlar. Orta sertlikteki süspansiyonları ile yoldan gelen darbeleri yeteri kadar emen model, içeriye aldığı bir miktar yol sesi ile uzun yolculuklarda rahatsız edici olabiliyor.

Güvenlik

Mazda3, ilk jenerasyonunun EuroNcap çarpışma testinde aldığı 4 yıldızı yeni jenerasyonda 5 yıldıza yükseltmeyi başardı. Mazda3, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıklarını ayrıca ESP sistemini standart olarak sunuyor.

Yorum-Selim Erkek

Mazda 3’ün bu versiyonunu satın almak için gerçekten çok iyi bir sebebiniz olmalı. Ben çok düşünüyorum fakat 54 bin 620 TL fiyat etiketiyle sunulan bir Mazda 3 almak bana çok uzak. Hele ki bu motor ve şanzıman birlikteliği olduğu zaman fiyatın güncel fiyatından çok daha düşük olması gerekiyor. Mazda 3 kesinlikle kötü bir otomobil değil ama bu motor ve şanzımanla alınması da ancak fanatiklikle mümkün. Modelin yol tutuş karakteri keyif verici, iç mekanı yeteri kadar geniş ve donanım anlamında çok tatmin edici. Eğer yakıt tüketim değerleri önemli değil ve performansla da işim olmaz diyorsanız bu Mazda’dan az önce bahsettiğim özelliklerinden dolayı keyif alabilirsiniz. Bana sorarsanız Mazda 3 alınacaksa mutlaka dizel motorlu versiyonu ile alınmalı!

Yorum-Tulu DARICAN

Mazda3’e gerçekten yazık oluyor. Başarılı şasi, tasarım ve iç mekan ile segment liderliğine bile oynayabilecekken, sunduğu demode motor ve şanzıman ile beklentileri karşılayamıyor. Motor performans anlamında vasatı aşamıyor. Onu dizginleyen otomatik şanzıman, yakıt tüketimi anlamında da üzüyor. Fiyatına baktığımızdaysa yine hüsranla karşılaşıyoruz. Mazda3’ün test ettiğimiz versiyonunu aldığınız bedele aynı sınıfta dizel bir otomobil almak mümkün. Kısacası Mazda3 çok başarılı bir otomobil olabilecekken bazı eksiklikleri sebebiyle bu şansını değerlendiremiyor.

Teknik Özellikler Motor: 1.6 MZR Motor Hacmi: 1598 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 105 hp 6000 d/d Maksimum Tork: 145 Nm 4000 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 13,1 s Maksimum Hız: 173 km/s Frenler Ön: Disk Arka: Disk Yakıt Türü Benzin Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 10,2 lt Şehir Dışı: 6,1 lt Karma: 7,5 lt Test: 10,7 lt CO2 Emisyonu 176 gr/km Boyutlar Uzunluk: 4460 mm Genişlik: 1755 mm Yükseklik: 1470 mm Dingil Mesafesi: 2640 mm Bagaj Hacmi: 340 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 55 lt Boş Ağırlık: 1297 kg Lastik Boyutu: 205/50 R17





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