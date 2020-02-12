Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

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Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası malzemeleri

- 2 su bardağı yeşil mercimek

- 1 su bardağı erişte

- 2 kaşık margarin

- 2 su bardağı yoğurt

- 1 kuru soğan

- 2 kaşık un

- 2 su bardağı su veya et suyu

- Kuru nane,tuz,karabiber

Tutmaç çorbası yapılışı

Mercimekleri akşamdan soğuk suya koyup ertesi gün haşlayın. Suyunu süzüp kenarda bekletin. Soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimekleri ilave edip karıştırın. Yoğurtla unu karıştırıp tuz ve karabiberi ekleyin, ardından mercimeklere ilave edin. Suyu da koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra erişteleri ilave edin ve 15-20 dakika daha kaynatın. En son naneyi koyup altını kapatın.