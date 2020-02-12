Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak tutmaç çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde tutmaç çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer tutmaç çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada tutmaç çorbası tarifi arıyorsanız "tutmaç çorbası tarifi, tutmaç çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
12 Şubat 2020, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız tutmaç çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan tutmaç çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer tutmaç çorbası tarifi arıyorsanız ve tutmaç çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "tutmaç çorbası tarifi, tutmaç çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Tutmaç çorbası tarifi
Tutmaç çorbası malzemeleri
- 2 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı erişte
- 2 kaşık margarin
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 kuru soğan
- 2 kaşık un
- 2 su bardağı su veya et suyu
- Kuru nane,tuz,karabiber
Tutmaç çorbası yapılışı
Mercimekleri akşamdan soğuk suya koyup ertesi gün haşlayın. Suyunu süzüp kenarda bekletin. Soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimekleri ilave edip karıştırın. Yoğurtla unu karıştırıp tuz ve karabiberi ekleyin, ardından mercimeklere ilave edin. Suyu da koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra erişteleri ilave edin ve 15-20 dakika daha kaynatın. En son naneyi koyup altını kapatın.