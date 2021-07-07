Türkiye Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu

Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu

Türkiye

Tutuklanan 'Tosuncuk' cezaevine konuldu

Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Brezilya’da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye’ye getirilmesinin ardından ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarılan

Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 21.00’De adliyeden çıkarılan Aydın, Maltepe Cezaevi’ne götürüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Partili-partisiz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme