Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcılarından 68 yaşındaki Harvey Weinstein'ın corona virüs tespit edildiği gerekçesiyle cezaevinde karantinaya alındığı ileri sürüldü. Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti. 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor. Hapishane yönetimi, İngiliz The Independent gazetesinin konuya ilişkin sorularına yanıt vermeyi reddederken Weinstein'in avukatlarından Juda Engelmayer "Ekibimiz henüz böyle bir şey duymadı" ifadelerini kullandı.

İki mahkumda corona virüs

7 Eyewitness News'in haberine göre, pazar günü Wende Islah Tesisi'nda iki mahkumda corona virüs tespit edildi. Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada #MeeToo (ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve '#MeeToo' hareketini başlatmıştı.

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