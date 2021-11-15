Tutulalım güzelleşelim!

Enerjinin çok yüksek olduğu tutulma zamanlarında, özellikle de Ay tutulmasında stres yükselir. Yaşlanmayı en çok hızlandıran faktörlerin başında stresin geldiğini unutmayalım. Dolayısıyla tutulma dönemlerinde eğer önlem almazsak daha hızlı yaşlanabiliriz.

Güzellik gezegeni yönetimde

Bu hafta gerçekleşecek tutulmayı güzellik gezegeni Venüs yönetecek. Venüs, medikal astrolojide ciltten sorumlu Oğlak burcunda ilerliyor. Cilt sağlığı bu dönem ön planda olacak. Cilde, saçlara, tırnaklara özel önem göstermemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Bu bölgelerde yıpranma meydana gelebilir, mevcut rahatsızlıklar tetiklenebilir, önceden görülmeyen sorunlar ortaya çıkabilir. Bunları önlemek için düzenli bakım yapmamız gerek. İlgili bölgelerin temizliği, onarılması, yeniden yapılandırılması için günlük ve haftalık rutinlerimizi ihmal etmememiz her zamankinden önemli!

Geçen haftaki yazımda belirttiğim gibi Oğlak burcu disiplin ister. Bu burçtaki Venüs yönetiminde gerçekleşecek tutulma disiplinin önemini vurgulayacak. İhmal ettiğimiz sorunlar dolunay ışında ortaya çıkacak.

Bu dönem cildimizi fazla yormamamız da gerek. Özellikle tutulma gününde, 5 gün öncesi ve sonrasında, agresif işlemlerden kaçınmak iyi olacaktır.

Boyun ve dekolte bölgelerini şımartalım

Tutulma Boğa burcunda gerçekleşecek. Boğa, boyun bölgesini yönetir. Bu bölgeyi bugüne kadar ihmal etmiş olabiliriz. Boyun bakımlarına başlamak için ideal dönemdeyiz. Boyun ve dekolte kremleri, anti-aging yüz bakım ürünleri ile boynumuza her gün gereken ilgili göstermemiz faydalı olacak.

Bu hafta:

*Cilt, vücut, saç, tırnak bölgelerini hem içten (takviye edici gıdalarla) hem de dıştan (bakım ürünleri ile) beslemek için ideal.

*Onarıcı kremlerin faydası yüksek olacak.

*Ağır makyajdan kaçınmalı, cildi çok yormamalıyız.

*Rahatlatıcı masajlar hem fiziksel hem psikolojik fayda sunacak. Stres boyun bölgesinde birikebilir, her gün kendi kendinize boyun ve ense bölgelerinize masaj uygulayabilir, rahatlatıcı ve gençleştirici etkilerden yararlanabilirsiniz.

*Düzenli uyku şart. Özellikle melatonin salgısının aktif olduğu 23.30 – 04.00 saatleri arasında uykuda olmaya özen gösterelim.

Tutulma şişmanlatabilir, dikkat!

Ay’ın büyüdüğü (Dolunay’a doğru ilerlediği) zamanlarda kilo alımında artış olabilir. Tutulma dönemleri bu daha da arttıracaktır. Hele bu tutulma yeme içmeyi seven, iştahlı burç Boğa’da olduğunda daha çok dikkat etmeliyiz. Bu hafta iştahımız açılabilir, abur cubur vb sağlıksız gıdalara ilgimiz artabilir. Kaçamak yapacaksan günün erken saatlerinde yapmaya ve az miktarda tüketmeye özen gösterelim. Mümkün olduğunca da hafif ve sağlıklı beslenelim. Hem kilo kontrol hem de tutulmanın yoğun enerjisini bedenen ve zihnen daha kolay dengeleyebilmek için…

Tutulma güzellikler getirsin!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.