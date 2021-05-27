Ekonomi Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulamasında değişiklik

Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulamasında değişiklik

Ekonomi

Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulamasında değişiklik

Gelen bir son dakika haberine göre, Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) hakkında Resmi Gazete'de önemli bir karar yer aldı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Acil para lazım!
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Pandemi cezası af kapsamında mı?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Riski sevmeyen yatırımcıya yüzde 19.5 kazanç
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bitcoin, 40 bin dolar sonrası tekrar düşüşe geçti