Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen Tütün yardımı hakkındaki araştırmalar 2022 yılına girilmesiyle yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında ödenen Tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağına ilişkin bileğiler için gözler SGK’ya çevrildi…

TÜTÜN YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Şehit yakınları ve gazilere ödenen Tütün yardımına ilişkin SGK’dan henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 2021 yılına ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde Tütün ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Bu bilgiler ışığında 2022 Tütün yardımının 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?