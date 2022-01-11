Tütün yardımı ne zaman yatırılacak? 2022 Tütün İkramiyesi ne kadar, kaç TL?
2022 Tütün yardımı ödemelerinden şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 binin üzerinde vatandaş yararlanıyor. Tütün ikramiyesi olarak da adlandırılan ödemeler, SGK tarafından yapılan sosyal yardımlar arasında yer alıyor ve TSK personelinin bağlanan dul ve eş, çocuk, anne ve babalarına veriliyor. Peki 2022 Tütün yardımı ne kadar ve ne zaman yatırılacak? İşte yanıtı…
11 Ocak 2022, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen Tütün yardımı hakkındaki araştırmalar 2022 yılına girilmesiyle yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında ödenen Tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatırılacağına ilişkin bileğiler için gözler SGK’ya çevrildi…
TÜTÜN YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Şehit yakınları ve gazilere ödenen Tütün yardımına ilişkin SGK’dan henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak 2021 yılına ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde Tütün ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Bu bilgiler ışığında 2022 Tütün yardımının 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?
- Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
- 1.Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022’de 9 bin 386,60 lira ödenecek
- 2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022’de 8bin 447,90 lira ödenecek
- 3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022’de 7bin 274,61 lira ödenecek
- 4. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022’de 6 bin 570,62 lira ödenecek
- 5. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022’de 5 bin 866,62 lira ödenecek
- 6. Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022’de 5 bin 162,63 lira ödenecek