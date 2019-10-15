Tutya Yılmaz kimdir? Tutya Yılmaz kaç yaşında?

4 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında Olimpiyatlara katılan en genç Türk olarak adını tarihe yazdıran Tutya Yılmaz sporu bıraktığını duyurdu. Bu haberin ardından gündem olan Tutya Yılmaz internette aratılıyor. Peki, Tutya Yılmaz kimdir? İşte Tutya Yılmaz’ın başarı hikayesi…

Tutya Yılmaz kimdir? Tutya Yılmaz sporu neden bıraktı?

Tutya Yılmaz 4 Haziran 1999 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. Jimnastik sporuna 2003 yılında 4 yaşında başladı. 2004 yılında yani dokuz ay sonra, İstanbul Cimnastik Kulübü'ne geçti. Kendisinden beş yaş büyük grup ile çalışmalara başladı. 2005 yılında yani altı yaşında lisanssız olarak yarışmaya girdi.

Yaşı lisans çıkarılamayacak kadar küçük olduğu için dördüncü alette şikayet üzerine yarışmadan çıkarıldı. 2005 yılında ilk yurt dışı kampımı Bulgaristan'da gerçekleştirdi. 2006 yılına gelindiğinde yedi yaşında, 8-9-10 yaşındaki sporcuların katılabildiği minik 2 kategorisinde sıralama dışı katıldı. İyi bir performans göstermesine rağmen yaşının küçüklüğü sebebi ile alınmadı. 2006 yılı yurt dışı kampını Romanya'nın Oneşti Kent'inde Romanya Genç Milli Takımı Kampı'nda gerçekleştirdi.

Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu

2007 yılında artık lisanslı olarak yarışmaya başladı ve o yıl Türkiye Şampiyonu oldu. 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu. İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 46 th Artıstıc Gymnastıcs World Champıonshıps’te yarıştı ve Türkiye’nin Rio 2016 Olimpiyatları’nda temsil edilebilmesi için gerekli olan kotayı aldı. 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.

Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu. 7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı.

Rio Olimpiyatları'ndaki performansından övgüyle bahsettiler

Dünya jimnastiğinin önemli yayın organlarından "World Gymnastics" internet sitesi, Tutya Yılmaz'ın Rio Olimpiyatları'ndaki performansından övgüyle bahsetti.

İnternet sitesindeki makalede, "Tutya Yılmaz, belki de Rio'daki en güzel açık tam burgusuyla bizleri büyüledi. Türkiye gibi cimnastikçileriyle ünlü olmayan bir ülkeden gelmesi de en az performansı kadar iyi bir haberdi. Hak etmiş olmasına rağmen finale kalamaması üzücüydü." ifadelerine yer verildi.

World Gymnastics, Rio'da denge aletindeki en iyi 10 performans arasında 17 yaşındaki Tutya'nın serisini 7. sırada gösterdi.

Tutya Yılmaz bu sözlerle veda etti: Bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti

Ayrılık kararını sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesabından duyuran milli sporcu, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren cimnastik kariyerime bugün itibarı ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim.

Daha da önemlisi, milli sporcu olarak ay-yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti.

Hayatım boyunca bu gururu, onurla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Spor kariyeri boyunca verdiği destekler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, antrenörü Fernando de Jesus Guerrero, ailesi ve sevenlerine teşekkür eden 20 yaşındaki Tutya, "Cimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım.

'Sporda farklı projelerle yola devam edeceğim'

Benim esas ve öncelikli amacım, yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek oldu. Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum.17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam, benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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