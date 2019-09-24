Tuvalette cep telefonu kullanmak hemoroide yol açıyor

21. yüzyılda hemen hemen hepimiz cep telefonlarımıza yapışmış halde yaşıyoruz. Ve kimilerimiz bunu itiraf etmekten kaçınsa da hepimiz en az bir kez bile olsa telefonlarımızı tuvalete götürüp zamanın daha çabuk geçmesini sağlamak istemişizdir...

Ancak doktorların bu konuda ciddi bir uyarısı var: Elinize telefonunuzu alıp tuvalette çok fazla oturmak hemoroide yol açabilir!

Uzmanlar bu durumun gerekçesini de şöyle açıklıyorlar: Elimizde telefonla tuvalette oturduğumuzda kendimizi ekranda gördüklerimize kaptırıp zaman mefhumunu unutmamız ve o pozisyonda gerekenden çok uzun bir süre oturduğumuz bir gerçek. Bu da sağlıklı değil.

İngiltere'de bir kliniğin yöneticiliğini de yapan Uzman Doktor Sarah Jarvis, hemoroidin sebepleri arasında gebelik, kronik öksürük, yaşlılık gibi sebepler sayarken tuvalette uzun süre oturmanın da bir risk faktörü olduğunu söylüyor.

Dr. Jarvis kabızlığı ve kabızlıktan kaynaklanan hemoroidi önlemek için bolca lif ve sıvı tüketilmesi ve egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak doktorun en önemli uyarılarından biri tuvalete telefon götürme ve uzun süreler o pozisyonda oturma alışkanlığından da vazgeçmek...