Tuvana Büyükçınar imzasıyla Gizia Gate yeni yıl konsept masası

Tuvana Büyükçınar’ın kendine has tarzı ve eklektik çizgisi ile hazırladığı masada, birbirinden zarif, yılbaşının sıcak renk ve temasını yansıtan aksesuarları, sofralara güzellik katan mumları ve şamdanları Gizia Gate couture katında göz alıcı bir ihtişama dönüşüyor.Tuvana Büyükçınar, sezonun favorisi kiremit rengi ve kuru dallarla yılbaşının coşkusunu yaşatırken, modern metal ürünleri, zarif müzik kutuları, melek ve geyik aksesuarlarıyla buluşturuyor.Evinize de yılbaşı ruhunu yansıtmak için ilham alabileceğiniz görkemli Tuvana Büyükçınar imzalı yeni yıl masası, Gizia Gate couture katında Aralık sonuna kadar sergilenecek.