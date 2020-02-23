Magazin Tuvana Türkay hiç sorun yok demişti ama...

Tuvana Türkay hiç sorun yok demişti ama...

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Tuvana Türkay hiç sorun yok demişti ama...

Tuvana Türkay başrolünü oynadığı ‘Ağır romantik’ filminin galasında, rol arkadaşı Onur Tuna’nı “Sette çok eğlendik” sözleriyle dalga geçmişti.

23 Şubat 2020, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Tuvana Türkay rol arkadaşı ile dalga geçerken kahkahalar atmış, Onur Tuna ve Altan Erkekli'nin bu durumdan rahatsız olan yüz ifadesi kameralara yansımıştı. Sosyal medyanın eleştirdiği Tuvana Türkay “Linç edildim, kötü yorum yapanlara dava açacağım. Onur ve ekiple hiçbir sorunum yok” dedi.

Takibi bıraktı

Onur Tuna bu açıklamanın hemen ardından Tuvana Türkay’ı takibi bıraktı. Film ekibi de Tuvana Türkay’a tavır aldı.

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