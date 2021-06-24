Tuvana Türkay iddialı bikinisiyle dikkat çekti
Tatilin doyasıya tadını çıkaran ünlü isimlerden bikinili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yaz aylarına hızlı giren isimlerden. Fethiye'de tatil yapan Türkay'dan iddialı bir tatil pozu geldi.
24 Haziran 2021, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
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Fethiye'de tatil yapan ünlü oyuncu Tuvana Türkay'dan mavi bikinili poz geldi. Oldukça iddialı bir bikini giyen Türkay'ın fotoğrafı, hayranlarından tam not aldı.
Son dönemde estetik haberlerine konu olması nedeniyle isyan eden oyuncu, vücudunda burnunun haricinde hiçbir yerinde estetik olmadığını dile getirmişti.