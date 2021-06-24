Tuvana Türkay iddialı bikinisiyle dikkat çekti

Fethiye'de tatil yapan ünlü oyuncu Tuvana Türkay'dan mavi bikinili poz geldi. Oldukça iddialı bir bikini giyen Türkay'ın fotoğrafı, hayranlarından tam not aldı.

Son dönemde estetik haberlerine konu olması nedeniyle isyan eden oyuncu, vücudunda burnunun haricinde hiçbir yerinde estetik olmadığını dile getirmişti.