Tuvana Türkay ile Onur Tuna olay sonrası ilk kez yan yana
Ağır Romantik filminde başrolü Onur Tuna ile paylaşan Tuvana Türkay, filmin galasında yaptığı gaf ile sosyal medyayı sallamıştı. Aralarının açıldığı konuşulan ikili, Bakü galasında bir araya geldi.
08 Mart 2020, Pazar 13:39 Son Güncelleme:
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Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlar esmişti. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkahayı patlatınca olanlar olmuştu.
Gafı sosyal medyayı sallamıştı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken, Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktığı iddia edilmişti.
Bir araya geldiler
Aralarının açıldığı iddia edilen ikili, Bakü galasında bir araya geldi. Tuna ve Türkay'ın yan yana gülümseyerek verdiği pozlar, 'Araları düzeldi' şeklinde yorumlandı.