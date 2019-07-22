Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi Tolga Mendi kimdir?

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan 2 hafta önce ayrılan Tuvana Türkay yeni bir aşka yelken açtı. Yaşadığı aşk ile gündem olan Tuvana Türkay ve sevgilisi internette merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Tuvana Türkay’ın sevgilisi Tolga Mendi kimdir? İşte Tuvana Türkay ile ilgili detaylar…

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan 2 hafta önce ayrılan Tuvana Türkay, dizi oyuncusu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Koleji’nden mezun olan Tuvana Türkay eğitimine Beykent üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

Kamera karşısına erken yaşta geçen Tuvana Türkay ilk kez 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2014 yılında Kara Para aşk dizisinde rol aldı ve son olarak 2015 tarihli Güvenrin Uçuverdi filminde oynadı. Tuvana Türkay bunların dışında Eksik Sayfalar, Esir Sultan, Yer Gök Aşk, Nakş-ı Dil Sultan, Ayrılık, Cumhur Cemaat yapımlarında yer aldı.

TOLGA MENDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur.

İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakterini canlandırıyor.