Tuvana Türkay, müziğin dâhisinden tam puan aldı!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu!

Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.

Sözleri ve müziği Tuvana Türkay’a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.

MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK

Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay’ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında... (Hürriyet/ Mehmet Üstündağ)



