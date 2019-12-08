Tuvana Türkay: O beyefendi setten

Fenerbahçe’de top koşturan Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Çift geçen temmuzda Alper Potuk’un ihaneti nedeniyle ayrıldı. Tuvana Türkay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, oyuncu, objektifleri fark edince uzaklaşan arkadaşıyla ilgili 'O beyefendi setten. 5 dakika önce de setten başka bir arkadaşımla el ele tutuştum. Artık aile gibiyiz' dedi. Türkay, “Aşk hayatınız nasıl?” sorusu üzerine de şöyle dedi: 'Alper (Potuk) Bey’den sonra hayatımda kimse olmadı' dedi.

İşte Tuvana Türkay ve gizemli arkadaşının o fotoğrafı