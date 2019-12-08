Tuvana Türkay: O beyefendi setten
Oyuncu Tuvana Türkay geçtiğimiz aylarda Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisine son noktayı koymuş ve ardından bir kanalda yayınlanan dizide rol almaya başlamıştı. Tuvana Türkay, önceki akşam Cihangir'de bir erkekle el ele görüntülendi.
Fenerbahçe’de top koşturan Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Çift geçen temmuzda Alper Potuk’un ihaneti nedeniyle ayrıldı. Tuvana Türkay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, oyuncu, objektifleri fark edince uzaklaşan arkadaşıyla ilgili 'O beyefendi setten. 5 dakika önce de setten başka bir arkadaşımla el ele tutuştum. Artık aile gibiyiz' dedi. Türkay, “Aşk hayatınız nasıl?” sorusu üzerine de şöyle dedi: 'Alper (Potuk) Bey’den sonra hayatımda kimse olmadı' dedi.
İşte Tuvana Türkay ve gizemli arkadaşının o fotoğrafı