TÜVASAŞ sürekli işçi kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'na 26 sürekli işçi alınacak. İşçiler kura yoluyla belirlenirken bugün Tüvasaş açıklama yaparak "Şirketimize 26 sürekli işçi alımı için Noter huzurunda kura çekimi 06.08.2019 tarihinde saat 09:00'da TÜVASAŞ Lokalinde yapılacak olup isteyen mürecatcılar çekilişi izleyebilecektir." diye belirtti.

Bu açıklama sonrası adaylar kura sonuçlarına erişmek istedi. Peki sonuçlar açıklandı mı?

TÜVASAŞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuç listesi henüz resmi sitede yayımlanmış değil. Yayımlandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.