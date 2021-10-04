Tüylü dostlarıyla yaşayanlar için evi temiz tutmanın yolları

Köpeklerimiz ya da kedilerimiz evimiz için mutluluk ve huzur kaynağıdır ancak her aile bireyi gibi evin dağılmasında ve kirlenmesinde etkililerdir. Tüylü dostlarıyla yaşayanlar için işte pırıl pırıl bir evin sırları:

Kabartma tozu ya da karbonatı halı ve kilimlerinize bolca serpin. Kokuları emmesi için birkaç saat hatta gece boyunca bekleyin. Ardından, basitçe vakumlayın.

Evcil hayvanınız evinizin etrafında tüm vücudunda göründüğünden daha fazla kıl bırakıyor olabilir. İyi bir elektrik süpürgeniz yoksa hep geride kalabilirsiniz. Bu sorun gitgide büyüyecektir.

Kokuları azaltmak için makinede yıkanabilir evcil hayvan yatakları tercih edin.

Örtüleri veya yatağın tamamını haftada bir veya iki haftada bir yıkayın.

Oyuncakları sık sık yıkayın. Sert oyuncakları bulaşık makinesine atın veya ılık su ve antibakteriyel sabunla elde yıkayın. Yumuşak oyuncakları çamaşır makinesinde yıkayın.

Çamurlı patiler, ıslak kürkler için evin girişinde bakım bezleri ve bir sepet havlu bulundurun.

Döşemenizi korumaya yardımcı olmak için kanepelerinize ve sandalyelerinize koltuk örtüsü alın.