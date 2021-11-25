Tuz Gölü deposu yüzde 100 gaz dolu! ‘Bu inanılmaz bir güç…’

Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Burhan Özcan, 2017’de 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesinin 133 milyon metreküpe ulaştığını söyledi.

Özcan, “Türkiye’de tüketilen gazın yüzde 50’sini LNG’den elde edebilecek potansiyele sahip olduk. Bu inanılmaz bir güç” ifadesini kullandı. Marmara LNG terminalinde yapılan çalışmalara dikkat çeken Özcan, “Buradaki kapasitemizi 37 milyon metreküpe çıkardık” bilgisini verdi.

‘KİLİT PROJE OLACAK’

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; Yüzer sistemlerden (FSRU) transfer edilen doğalgazın şebekeye aktarılması için yapılan Saros FSRU projesinin 2022’nin ilk yarısında tamamlanacağını aktaran Özcan, “Tüm Marmara bölgesinin arz güvenliği ile ilgili tüm problemlerini çözdüğümüz kilit proje olacak. Bölgenin ihracata, hub olmasına dönük dev adımlarından biri” dedi.

2023’te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin devreye gireceğini anlatan Özcan, “Şu anda birinci fazımız tamamen bitti. Buradaki depomuz yüzde 100 dolu. 1.1 milyar metreküpün üzerinde gazımız var” diye konuştu.

Özcan, Silivri gaz depolama tesisini de 2022 3. çeyreği sonunda 4.6 milyar metreküp kapasite ve 75 milyon metreküplük send-out’la devreye alacaklarını kaydetti.