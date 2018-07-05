Tuz Gölü küçülüyor, flamingolar gelmiyor

Kuş varlığı açısından Türkiye’deki önemli sulak alanlardan olan Tuz Gölü ve yakınındaki birbirleriyle ilişkili küçük göller olan Akgöl, Bolluk Gölü, Düden Gölü ve Tersakan Gölü'nün yer aldığı bu bölge, uluslararası öneme sahip 18 sulak alan içerisinde yer alıyor. Bunun yanında Tuz Gölü ve çevresi, Türkiye’nin önemli doğa alanları kriterlerine göre "Alanın büyük bir bölümü geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ciddi ve geriye dönüşü olmayan zararlar görmüş veya küçük ama önemli bir bölümü geri dönüşsüz kaybedilmiş alanlar" grubunda olup çok acil önlem alınması gereken alanlardan birisi olarak değerlendiriliyor.

FLAMİNGOLAR GELMİYOR

Önemli göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü ve çevresine, gölün küçülmesi ve suların çekilmesiyle birlikte kuşlar gelmiyor. Havadan çekilen görüntülerde Cihanbeyli ilçesi sınırlarındaki göl kenarlarının içerilere çekilip kuruduğu görülüyor.

'ESKİDEN GÖL KANALLARI KUŞLAR İLE DOLUYDU'

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ömer Atıcı da gölün kurumaya başladığını belirterek kuşların göle gelmediğini söyledi. Ömer Atıcı, "5-6 seneden beri Tuz Gölü kurumaya başladı. Su yok, kuşlar gelmiyor. Daha önceden geliyorlardı ama şimdi su olmadığı için gelmiyorlar. Kar yağışı olmadığı için su birikintisi yok. Göl kanalları kuşlar ile doluydu. Sulak olduğunda geliyorlardı" şeklinde konuştu.

İHA







