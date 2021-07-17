Türkiye Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! Korkutan ölümler

Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! Korkutan ölümler

Türkiye

Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! Korkutan ölümler

Tuz Gölü'nden sonra İzmir'in Çiğli ilçesindeki, Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, avcılar tarafından vurulduğu sanılan flamingolardan 1'i üzerinde ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Ragıp Paşa Dalyanı civarında dün öğle saatlerinde aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi.

Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İncelemenin ardından bölgedeki ölü flamingolardan 1'i ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.

Fırat AKAY / İZMİR (DHA) 

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