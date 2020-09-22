‘Tuz Gölü’nün sonsuz beyazlığında ultra macera sona erdi

Uzunetap tarafından düzenlenen ve 2017 yılından beri kurumuş Tuz Gölü üzerinde koşulan parkuruyla tüm koşu yarışları arasında ayrı bir yere ve öneme sahip olan Runfire Salt Lake Ultra Trail, bu yıl 30 Ağustos’ta pandemiye özel konsepti ile katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sundu. Tuz Gölü Ultra Maratonu

Türkiye’nin ilk 100 Mil (160 km) yarışı olma özelliğine sahip olan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda parkurda 30 ultra maraton koşucusuyla, organizasyon tarafından alınan yoğun önlemler ile gerçekleşen yarışta, yarışın diğer kategorileri olan 10K – 20K – 40K ve 80K kategorileri için ise tüm Türkiye ile eş zamanlı ‘’Sanal Yarışlar’’ gerçekleştirildi.

100mil kategorisinde yarışan 30 ultra maraton koşucusu ve sanal yarış katılımcıları, Adım Adım bünyesindeki Tohum Otizm Vakfı, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Koruncuk Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Buldan Vakfı, Ankara Beysukent Rotary Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, İzmir Hasta Çocuk Evleri, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği olmak üzere toplam 12 sivil toplum kuruluşunun projelerine destek olmak amacıyla toplam 283.769TL bağış topladı.

Dünyaca ünlü outdoor giyim markası Columbia ve lider GPS teknolojileri markası Garmin ana sponsorluğunda düzenlenen ultra maraton yarışının destekçileri arasında Acıbadem Mobil, Red Bull gibi alanında önde gelen markalar yer aldı.



