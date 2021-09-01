Tuzak kurup yakalamışlardı! Cezası çok ağır oldu
Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi.
Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)