Türkiye Tuzak kurup yakalamışlardı! Cezası çok ağır oldu

Tuzak kurup yakalamışlardı! Cezası çok ağır oldu

Türkiye

Tuzak kurup yakalamışlardı! Cezası çok ağır oldu

Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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