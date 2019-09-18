Bugün saat 12:00 sıralarında Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapıldığını söyledi.

İstanbul İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Karahan, yangının sürdüğü dakikalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Yangın ihbarı saat 11.40'ta geldi 11.49'da ekiplerimiz vardı. Toplam 48 araç ve 138 personelle müdahale çalışmalarımız sürüyor. Fabrikada kısmen arada patlamalar meydana geliyor. İlk gelen bilgiler doğrultusunda herhangi bir yaralı ve can kaybı yok. İtfaiye aracımızda kısa bir süre yanma oldu ve söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra teknik ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapacak. İstanbul'da rüzgarlı bir hava var çalışmalarımız da sirayeti önlemek için. Ormanla ilgili çalışma yapılıyor. 8-9 koldan fabrikaya müdahale yapılıyor. Fabrikada polyester ve başka kimyasal maddeler var. Kimya ürününün olması yangının boyutunu biraz yükseltiyor ama inşallah çevre fabrikalara sirayet etmemesi için çalışıyoruz. Anadolu Yakası'nın tüm itfaiye ekipleri bu bölgede.”

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.



