Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Tuzla oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Tuzla halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Tuzla oy oranları…