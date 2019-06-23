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Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Tuzla oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Tuzla halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Tuzla oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:48 Son Güncelleme:
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Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Tuzla oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Tuzla ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Tuzla seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Tuzla oy oranları…

Millet İttifakı 53.17% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 45.96% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.61% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.14% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.12%

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