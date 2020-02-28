Türkiye Tuzla'da iki gemi çarpıştı

Tuzla'da iki gemi çarpıştı

Türkiye

Tuzla'da iki gemi çarpıştı

Tuzla'da kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemi ile çarpıştı. 2 gemide bulunan 13 mürettebat Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

28 Şubat 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.


İlgili Haberler
İdlib'de hain saldırı: 33 askerimiz şehit olduEdirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İran'ın koronayla tütsülü mücadelesi
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dışişleri Bakanlığı'ndan AB yaptırımı açıklaması