Türkiye Tuzla'da kurtarma seferberliği! Yardıma gelen kişiyi elektik çarptı

Tuzla'da kurtarma seferberliği! Yardıma gelen kişiyi elektik çarptı

Türkiye

Tuzla'da kurtarma seferberliği! Yardıma gelen kişiyi elektik çarptı

İstanbul Tuzla'da tersanede gazdan zehirlenen işçileri kurtarmaya giden bir kişiyi de elektrik çarptı.

21 Eylül 2021, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Tuzla'daki tersanede geçtiğimiz hafta çalışma yapan işçilerden 8'i gazdan zehirlenmişti. İşçilerin gemiden vinç ile kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zehirlenen işçilerin yerde yattığı görülüyor. Yardım için vinçle gemiye inen kişilerden birini ise elektrik çarpıyor. 30 yıllık tersane işçisi olduğunu söyleyen Hakkı Demiral, "İşçiler gazın yoğunlaşmış olduğu bölgeye girince zehirlenerek düşmüşler. Onlara müdahale eden insanlar da aslında tüpsüz. Korunaksız bir şekilde müdahale etmişler. Müdahale edenler de zehirleniyor. Daha sonra işçilerden bazıları oksijen tüplü olarak müdahale edince işçileri kurtarıyorlar" dedi.


DHA

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