Tuzla'da kuru yük gemisi alev alev yanıyor
Tuzla'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
16 Şubat 2020, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tuzla'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerinden görüntüler: