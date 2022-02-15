Türkiye Tuzla’da yangın sonrası patlama sesleri!

Tuzla’da yangın sonrası patlama sesleri!

Türkiye

Tuzla’da yangın sonrası patlama sesleri!

İstanbul Tuzla’da bir plastik üretim fabrikasında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyuldu.

15 Şubat 2022, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Tuzla’da Orhanlı Mahallesinde bulunan bir plastik üretimi yapılan fabrikada pres makinesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Ayrıca yangında ara ara patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çevreye yükselen yoğun duman ve ara ara gelen patlama sesleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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